اشبيلية ينجو من فخ لاس بالماس في الوقت القاتل ويحافظ على موقعه

ضمن فعاليات الجولة 22 من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم ” الليغا ” ،حقق فريق اشبيلية فوزاً صعباً خارج الديار بعدما تخطى مضيفه فريق لاس بالماس بهدف نظيف ليحافظ على مركزه الثالث ببعد فوزه في المباراة التي أقيمت على ارض ملعب دي غران كاناريا.

وبدأ الشوط الاول بقوة كبيرة من قبل لاعبي اشبيلية حيث حاول ابناء المدرب سامبولي خطف هدف مبكر وسرعان ما احتدمت الامور حيث تصدت دفاعات الكناري لهجمات اشبيلية و بعد ذلك حاول الوافد الجديد الى لاس بالماس في العاصمة الفرنسية خيسي رودريغيز اثبات نفسه لكن الحظ عانده في اكثر من فرصة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني ،كشر اشبيلية عن انيابه حيث قلب الطاولة على اصحاب الارض وبسط السيطرة و تقدم ليتمكن من تسجيل هدف الفوز وسرعان ما اجرى المدرب الارجنتيني سامباولي تبديلاته ليتمكن في الدقيقة 80 خواكين كوريا من استثمار هجمات فريقه ليدخل الكرة في شباك فريق الكناري مهدياً فريق الفوز بهدف يتيم حيث تمكن اشبيلية من خطف نقاط المباراة الثلاث وتخطي لاس بالماس العنيد أمام جمهوره .