اشبيلية يفشل في استغلال سقوط المنافسين بخسارة محبطة امام اسبانيول

ضمن فعاليات الجولة رقم 20 من الدوري الاسباني، حقق نادي اسبانيول فوزا مقنعا على حساب ضيفه نادي اشبيلية بثلاثية مقابل هدف، ليفشل بذلك اشبيلية في استغلال تعثر برشلونة واتلتيكو مدريد.

وعلى ارضية ملعب باور 8 بدأت المباراة بشكل قوي دون اي مقدمات، وتمكن اسبانيول من التقدم في النتيجة سريعاً في الدقيقة الرابعة عن طريق ركلة جزاء نفذها النجم خوسيه انتونيو رييس، بعد ان طرد حكم اللقاء قائد اشبيلية نيكولاس باريخا في الدقيقة الثانية لإرتكابه خطأ امام المرمى. بعد ذلك حاول اشبيلية العودة الى اجواء اللقاء رغم النقص العددي، وكان لهم ذلك بعد ان ادرك مهاجم الفريق الجديد المتألق ستيفان يوفيتيتش التعادل للنادي الاندلسي في الدقيقة 20، لينتهي بعد ذلك الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.

وفي الشوط الثاني دخل اصحاب الارض بقوة وتمكنوا من تسجيل هدف التقدم الثاني عن طريق مارك نافارو في الدقيقة 47، ليصعب المأمورية على رجال المدرب خورخي سامباولي المنقوصين عددياً منذ الدقيقة الثانية. بعد ذلك سيطر التعب على لاعبي اشبيلية، واستغل ابناء المدرب كيكي سانشيز فلوريس الامر ليسجلوا الهدف الثالث القاتل في المباراة في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب جيرارد مورينو بالاغيرو، لينتهي بعد ذلك اللقاء بفوز مستحق للنادي الكتالوني بثلاثية مقابل هدف.