اشبيلية يطالب بمعاقبة قائد ريال مدريد

طالبت ادارة نادي إشبيلية بمعاقبة قائد نادي ريال مدريد الاسباني سيرجيو راموس بسبب ما تلفظ به تجاه جماهير الفريق الاندلسي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين .
يذكر ان راموس سجل هدفا من ركلة جزاء في مرمى إشبيلية ليساهم في تعادل فريقه بنتيجة 3-3، في إياب دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا ، ولكن جماهير الفريق الأندلسي وجهت سبابا لراموس، الذي لعب للفريق قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد ، عقب الهدف .
واتى البيان على الشكل التالي :”قرر النادي تقديم طلب لرابطة الدوري الإسباني للنظر فيما تلفظ به راموس عقب تسجيله للهدف ، فما قاله منافيًا لقوانين الاتحاد الإسباني ، ويعد انتهاكا لقوانين التأديب في إسبانيا”.
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