اشبيلية يستعيد نغمة الانتصارات واتلتيكو مدريد يفوز في اللحظات الاخيرة

استعاد اشبيلية نغمة الانتصارات بفوزه الثمين على مضيفه لاس بالماس 1-0، فيما اهدر فياريال نقطتين بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه ملقة 1-1 الاحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم.

في المباراة الاولى، يدين اشبيلية بفوزه الى البديل الارجنتيني خواكين كوريا الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 80 بعد 3 دقائق من دخوله مكان الفرنسي التونسي الاصل وسام بن يدر.

وهو الفوز الاول لاشبيلية بعد خسارة امام اسبانيول وتعادل مع فياريال، والرابع عشر هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 46 نقطة، فيما مني لاس بالماس بخسارته الثانية على التوالي والثامنة هذا الموسم والاولى على ارضه بعد 15 مباراة (8 انتصارات و7 تعادلات).

وتجمد رصيد لاس بالماس عند 28 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي الثانية، تقدم ملقة عبر البرازيلي تشارلز دياز (14)، وادرك مواطنه برونو التعادل لفياريال (62 من ركلة جزاء).

واكمل فياريال الدقائق الـ18 الاخيرة بعشرة لاعبين بعد طرد الايطالي روبرتو سوريانو لنيله البطاقة الحمراء.

ورفع فياريال رصيده الى 36 نقطة في المركز السادس، وهو ينافس على حجز مقعد في بطولة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ)، ومركزه الحالي يؤهله لخوض الملحق.

واستعاد اتلتيكو مدريد المركز الثالث من ريال سوسييداد بفوزه المثير على ضيفه سلتا فيغو 3-2.

وتقدم سلتا فيغو مرتين عبر الارجنتيني غوستافو كابرال بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر خطأ فادح للحارس مويا (5) والسويدي جون غيديتي بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة (78).

ورد اتلتيكو مدريد مرتين بواسطة فرناندو توريس بتسديدة اكروباتية رائعة (11) والبلجيكي يانيك فيريرا كاراسكو بتسديدة على الطائر من خارج المنطقة (86)، قبل ان يخطف الدولي الفرنسي انطوان غريزمان الفوز في الدقيقة 88 من مسافة قريبة اثر رأسية من مواطنه كيفن غاميرو بديل توريس.

واهدر توريس ركلة جزاء في الدقيقة 30 ارتدت من العارضة.

ورفع اتلتيكو مدريد رصيده الى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة امام ريال سوسييداد الذي كان انتزع المركز مؤقتا الجمعة بفوزه على مضيفه اسبانيول 2-1.

وتجمد رصيد سلتا فيغو عند 30 نقطة في المركز العاشر مع مباراة مؤجلة امام ريال مدريد

وتنفس سبورتينغ خيخون الصعداء بفوزه الثمين على مضيفه ليغانيس بهدفين نظيفين لروبرتو كانيا (67) وخورخي فرانكو الفيس “بورغي” (833).

ولعب سبورتينغ خيخون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 اثر طرد حارس مرماه دييغو مارينو.

وعزز ليغانيس موقعه في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين خلف ليغانيس السابع عشر.

وتختتم المرحلة غدا الاثنين بلقاء ايبار مع غرناطة.

وكانت المرحلة افتتحت الجمعة بفوز ريال سوسييداد على اسبانيول 2-1، واستكملت السبت بفوز برشلونة حامل اللقب على الافيس 6-0، وريال مدريد على اوساسونا 3-1، واتلتيك بلباو على ديبورتيفو 2-1، وتعادل بيتيس مع فالنسيا سلبا.

– ترتيب فرق الصدارة:

1- ريال مدريد 49 نقطة من 20 مباراة

2- برشلونة 48 من 22

3- اشبيلية 46 من 22

4- اتلتيكو مدريد 42 من 22

5- ريال سوسييداد 41 من 22