اشبيلية يخطف المركز الثاني من برشلونة بفوز صعب امام بيتيس

ضمن فعاليات الجولة 24 من منافسات الدوري الاسباني ” الليغا ” ، حقق نادي اشبيلية فوزاً مهماً امام ريال بييتس وبواقع 2-1 في ديربي الاندلس وكانت المباراة نارية بين الفريقين حيث سيطر بيتيس على مجريات الشوط الاول فيما تمكن اشبيلية من قلب المباراة رأسا على عقب في الشوط الثاني ليحقق ابناء سامباولي نقاط المباراة الثلاث .

وفي الشوط الاول نجح لاعبو ريال بيتيس من فرض انفسهم في المباراة حيث تفوقوا بشكل كامل على لاعبي اشبيلية ولم ينجح ابناء المدرب سامباولي في الدخول الى اجواء المباراة حيث بدأ لاعبو المدرب فكتور سانشيز بضغط هائل على مرمى الحارس يرجيو ريكو والذي كانت له بعض التصديات المميزة لينقذ فريقه من اهداف محققة وكانت خطورة اشبليية غائبة بشكل كامل حيث غابت خطورتهم على مرمى الحارس آدان فيما تفوق لاعبو بيتيس في معظم المواجهات في ارضية الملعب ولكن الحظ عاندهم في خطف هدف التقدم ومع توالي الفرص نجح ريزا دورميسي من منح بيتيس التقدم في الدقيقة 36 وبعدها فشل لاعبو اشبيلية في القيام بأي ردة فعل لينتهي هذا الشوط بتقدم ريال بييتس وبواقع 1-0 .

ومع بداية الشوط الثاني اجرى مدرب اشبيلية سامباولي تغييرات سريعة حيث ادخل وسام بن يادر وفيسنتي ايبورا من اجل تحسين مردود فريقه هجومياً ليبدأ لاعبو اشبيلية في فرض ايقاعهم الهجومي وتمكن ميركادو من ادراك التعادل في الدقيقة 56 لتشتعل المباراة بشكل كبير بين الجانبين ، وواصل لاعبو اشبيلية في تفوقهم في هذا الشوط حيث نجحوا في تهديد مرمى الحارس آدان في العديد من المناسبات ولكن اللمسة الاخيرة غابت عنهم ولم يظهر لاعبو ريال بيتيس اي ردة فعل حيث استسلموا لفورة لاعبي اشبيلية وفي الدقيقة 76 تمكن ايبورا من خطف هدف الفوز لاشبيلية بعد تمريرة حاسمة من ستيفان يوفيتيتش وفي الدقائق الـ10 الاخيرة حاول لاعبو ريال بيتيس الضغط من اجل ادراك التعادل ولكن محاولاتهم كانت قليلة وغير فعالة من جراء التنظيم الدفاعي المميز للاعبي المدرب سامباولي لتنتهي المباراة بفوز اشبيلية بواقع 2-1 .