اسود: عون لن يتراجع عن إقرار قانون جديد للانتخابات

أكد النائب زياد أسود أن “الرئيس ميشال عون لن يتراجع عن إقرار قانون جديد للانتخابات، فهو لم يصل إلى قصر بعبدا ليتفرج فقط، بل ليعمل على اعادة حقوق المسيحيين الذين عاشوا لسنوات طويلة حالات من الغبن السياسي، كما أنه لا نية لديه بإقصاء أحد”.

وذكر في حديث اذاعي بأن “تحالفات التيار مع جميع الأطراف السياسية وتحديدا من شارك بالفساد في الماضي يضعه أمام تحديات وإتهامات كثيرة لكن التيار سيبقى رأس الحربة لمكافحة الفساد”.

وأوضح أسود أنه “غير راض عن تفاصيل قانون الايجارات الجديد”، وأكد عدم “معرفته ما إذا كان الرئيس عون سيوقع عليه أم لا”، واعدا الرأي العام ب”عدم تخلي التيار العوني عن نهج الإصلاح الذي وعد به”، وطالب “المواطنين بإعطائهم الوقت الكافي للتمكن من محاسبة كل المخلين بالقانون وفي شتى الملفات منها الإتصالات والإنترنت غير الشرعي وغيرها الكثير”.