اسم توران مجدداً في الصين

اشارت تقارير صحفية الى ان اسم لاعب نادي برشلونة التركي اردا توران لا زال يتردد بين اندية الدوري الصيني ، بحيث نقلت صحيفة الكونفيدنشال ان نادي غوانغزو يرغب بضم اللاعب التركي مقابل 50 مليون يورو ، بينما يعاني برشلونة مادياً من اجل تجديد عقد نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي. في وقت اعلن توران انه سعيد جداً مع برشلونة وانه لا يفكر بتغيير فريقه في الوقت الحالي.
الحريري التقت سفير بريطانيا
رسمياً: يايا توريه خارج قائمة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
لبنانيون يريدون خروج لبنان من الشرق الأوسط
ناشطون: الثوار يقطعون طريق إمداد النظام الوحيد إلى حلب
كأس العالم العربي: العهد يخطف فوزاً قاتلاً أمام الرفاع البحريني
Powered By Future Television s.a.l