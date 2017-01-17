اسم توران مجدداً في الصين

اشارت تقارير صحفية الى ان اسم لاعب نادي برشلونة التركي اردا توران لا زال يتردد بين اندية الدوري الصيني ، بحيث نقلت صحيفة الكونفيدنشال ان نادي غوانغزو يرغب بضم اللاعب التركي مقابل 50 مليون يورو ، بينما يعاني برشلونة مادياً من اجل تجديد عقد نجم الفريق الارجنتيني ليونيل ميسي. في وقت اعلن توران انه سعيد جداً مع برشلونة وانه لا يفكر بتغيير فريقه في الوقت الحالي.

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