اسرائيل توافق على بناء 2500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الاسرائيلية ان الوزير افيغدور ليبرمان ورئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قررا “الموافقة على بناء 2500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الاسم الاستيطاني للضفة الغربية) لتلبية احتياجات السكن والحياة اليومية”.
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
أحمد الحريري استقبل بركات
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
Powered By Future Television s.a.l