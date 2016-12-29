استهداف مرافق صبحي ابو عرب في مخيم عين الحلوة واصابته خطرة

اطلق مسلح مقنع النار على مرافق قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب ابراهيم منصور من مسدس حربي، عند مفترق سوق الخضار في مخيم عين الحلوة. وقد اصيب اصابات خطرة ونقل الى مستشفى النداء الانساني ومن ثم الى مستشفى الراعي في مدينة صيدا.
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