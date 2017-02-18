استمرار المواقف الرافضة لهجوم نصرالله على الدول العربية وتتهمه بتعكير مناخ التهدئة

ردّ وزير الإتصالات جمال الجراح اليوم على الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دون ان يسمّيه.

وخلال حفل تكريم اقامه على شرفه ابن بلدة المرج سعد حسنه أشار الجراح الى ان البعض يسعى الى ضرب انجازات زيارة الرئيس ميشال عون العربيه بشن هجوم على المملكه العربيه السعوديه.

خوري

ورأى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب وليد خوري في تعليقه على تصريحات الامين العام لحزب الله ان كل اساءة للعرب من شأنه ان يخلف بلبلة داخلية.

الرئيس الحريري

وأعاد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في مستهل جلسة مجلس الوزراء الجمعة، وضع الموقف اللبناني في نصابه الرسمي من خلال التشديد على ثلاثية الدولة والعرب والقرار 1701، بوصفها حصانة لبنان وشبكة الأمان من المخاطر الخارجية.

تيار المستقبل

وكان قد اكد تيار المستقبل ان كلام الامين العام لحزب الله يزخر بمعاني التخريب على علاقات لبنان مع العرب ويشكل إساءة الى خطاب القسم قبل أن تكون إساءة إلى السعودية أو الإمارات ووضع التيار مواقف نصر الله برسم العهد الحريص على أفضل العلاقات مع السعودية.

جعجع

بدوره أسف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لمواقف نصرالله عموما وتحديدا ما يتصل بالهجوم على السعودية، معتبرا انه اعاد الامور الى نقطة الصفر بعدما دخلت البلاد مرحلة من الاسترخاء السياسي. وسأل اين تكمن يا سيد حسن مصلحة اللبنانيين في ما اعلنتَ، غداة الزيارة الرئاسية اللبنانية الى المملكة وانتم جزء من هذه السلطة؟