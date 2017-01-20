استقصاء بيروت: توقيف مطلوبين وحجز سيارات ودراجات نارية

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيرو ت عدد من الاشخاص المطلوبين و هم :
تم توقيف 7 دراجات نارية مخالفة , 5 سيارات مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .
سلموا الى الفصائل الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم .
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