استقصاء بيروت: توقيف مطلوبين وحجز سيارات ودراجات نارية

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيرو ت عدد من الاشخاص المطلوبين و هم :

محلة الرملة البيضاء : م . ي . ص . أ . اردني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم أسلحة.

محلة طريق الشام : ح .خ . ن . لبناني , مطلوب بموجب قرار جزائي بجرم مخالفة أنظمة السير.

محلة الروشة : م . ح . م . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم مخالفة أنظمة السير.

محلة طريق الشام : ح . ع . ق . ب . لبناني , مطلوب بموجب خلاصتي حكم بجرم شجار و سكر ظاهر.

محلة طريق الشام : ع . س . غ . لبناني , مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم نقل أسلحة و ذخائر تقضي بالسجن مدة ستة اشهر.

محلة الرملة البيضاء : ج . ز . ص . لبناني , مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم اساءة امانة.

محلة المصيطبة : ح . ع . ح . لبناني , قيادة درجاة نارية مسروقة.

محلة المصيطبة : أ. ح . ع . سوري , قيادة درجاة نارية مسروقة.

محلة الاشرفية : ز . ص . ب . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف.

محلة النهر كل من : ر . إ . ح . لبناني – ر . ز . ح . أ . لبناني , حيازة مادة حشيشة الكيف و مارجوانا حبوب مخدرة.

محلة الروشة : ح . ع . ف . أ . لبناني , حيازة حبوب مخدرة دون وصفة طبية.

محلة الرملة البيضاء : ر . ع . أ . ح . لبناني , قيادة درجاة نارية مسروقة.

محلة الرملة البيضاء : و . ح . ع . لبناني , حيازة مسدس حربي دون ترخيص.

تم توقيف 7 دراجات نارية مخالفة , 5 سيارات مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .

سلموا الى الفصائل الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم .