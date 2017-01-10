استقصاء بيروت: توقيف مطلوبين وحجز سيارات ودراجات نارية

اوقفت دوريات من مفرزة استقصاء بيروت عدد من الاشخاص المطلوبين وهم :
تم توقيف 20 دراجة نارية مخالفة , 10 سيارات مخالفة ضمن نطاق مدينة بيروت .
سلموا الى الفصائل الاقليمية المعنية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
أوباميانغ يوجه رسالة لكريستيانو رونالدو
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
الحريري: جزء كبير من الفساد يقضى عليه بمكننة الدولة
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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