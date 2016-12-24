استقبلت النائب بهية الحريري وفدا من الجماعة الإسلامية لمتابعة الوضع في مخيم عين الحلوة

كانت الأوضاع في مخيم صيدا وعين الحلوة محور بحث بين النائب بهية الحريري ووفد من الجماعة الإسلامية الذي زار مجدليون حيث تم التأكيد على ان ما يحصل في المخيم خطير جدا وينعكس سلبا عليه وعلى صيدا.

كما أمل حمود أن تأخذ الحكومة دورها في تثبيت الاستقرار واجراء الانتخابات.