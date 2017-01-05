استقبال رسمي لجثمان امين بكري في المطار بزي ممثلا بري: الدولة والمسؤولون يتابعون القضية

وصل في العاشرة من قبل ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي، جثمان رجل الاعمال اللبناني امين بكري الذي قتل باطلاق النار عليه مطلع الاسبوع الحالي في احدى ضواحي العاصمة الانغولية لواندا.

وقد خيمت اجواء من الحزن في صالون الشرف في المطار حيث تواجد ذوو الفقيد، كما حضر النائب علي بزي ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، ممثل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان ورئيس المجلس في جنوب افريقيا الشيخ وسام شقير، المدير العام للمغتربين هيثم جمعة ممثلا وزير الخارجية جبران باسيل على رأس وفد من الوزارة، النائب هاني قبيسي، القائم بالاعمال في السفارة اللبنانية في جنوب افريقيا المعتمدة لدى انغولا آرا خجاطوريان، المعتمد القنصلي لدى انغولا محمد النسر، القنصل العام سالم بيضون، مدير عام الطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي محمد شهاب الدين، رئيس المطار فادي الحسن، نائب رئيس المطار ابراهيم ابو علوية، وممثلان عن المجلس القاري الافريقي عاطف ياسين وعلي النسر، وحشد من ذوي الفقيد واصدقائه.

بزي

وقال النائب بزي: “ما حصل مع رجل الاعمال امين بكري هو ضريبة جديدة يدفعها اللبناني المغترب وهو يبحث عن لقمة عيش حلال في بلاد الاغتراب، والشهيد امين بكري يضاف الى سجل اللبنانيين الذين تعرضوا الى هذا النوع من الجرائم في بلاد الاغتراب وهم يرفرفون كالطيور المهاجرة حتى يؤمنوا حبات القمح الحلال الى اسرهم وعائلاتهم”.

واضاف: “من يعرف الشهيد امين بكري يدرك انه انسان عصامي يتمتع بمنظومة من القيم والاخلاق والفصائل، وله العديد من مشاريع التنمية”، لافتا الى احتضان الدولة اللبنانية والمسؤولين كافة للقضية، بدءا من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى رئيس مجلس النواب الى دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وكل السلطات المعنية في لبنان، ومتابعة ملابسات هذه الجريمة”، مؤكدا انه “ممنوع أن يقتل المواطن اللبناني مرتين، مرة على يد الاجرام الارهابي ومرة اخرى بتجاهل الدولة في متابعة ملابسات الجريمة”.

واشار الى “وجود عناية واحترام كبيرين لمتابعة هذا الملف، وعدم التفريق بين لبناني وآخر”، وقال: “فاللبناني الذي يفتش على لقمة عيشه وايضا على “لقمة” فرح في مكان ما ويتعرض لهذا النوع من الاجرام هو دائما محل عناية تامة من قبل الدولة اللبنانية”.

وقال: “نعتبر انفسنا جزءا من اهالي الضحايا سواء من كانوا في اسطنبول او في انغولا او في اي مكان آخر يتعرض فيه اللبناني للقتل”.

جمعة

بدوره، قال جمعة: “باسم وزارة الخارجية والمغتربين وباسم الوزير جبران باسيل وباسمي الشخصي، أتقدم من عائلة الشهيد امين بكري بالتعازي القلبية، ونعلن عن تضامننا الشديد مع عائلته في لبنان ومع عائلته الكبرى في بلاد الاغتراب”.

اضاف: “ان المغتربين اللبنانيين سواء في انغولا او في افريقيا او في اي بلد في العالم متضامنون مع الشهيد بكري في هذا الحادث الجلل الذي أصاب الاغتراب”.

وأكد “ان الدولة اللبنانية على كل المستويات مهتمة بهذه القضية وبمتابعتها، نحن على تواصل مع السلطات في انغولا التي بادرت الى التحرك فور وقوع هذه الحادثة الاليمة التي وقعت بدافع السرقة من خلال عصابات موجودة في مكان الحادثة وقد تعرفت اليها السلطات الانغولية وتتابعها. ونحن كسلطة وحكومة في لبنان نتابع عبر سفارتنا في جنوب افريقيا وعبر القنصلية في انغولا هذه التطورات مع السلطات التي تعمل من اجل توقيف الفاعلين وتقديمهم الى العدالة في انغولا”.

واكد جمعة “الاهتمام بكل المغتربين الموجودين في كل العالم وخصوصا في القارة الافريقية”. وقال: “من المعلوم، ان حوادث مماثلة تصيب اللبنانيين بين الحين والآخر بدافع السرقة، وهذا ما يولد لدينا الخشية من تعاظمها. نحن سنكثف اتصالاتنا مع كل دول افريقيا من اجل الحفاظ على الجالية اللبنانية ومصالحها وعلى مستقبل وجودها في هذه القارة العزيزة”.

وشدد جمعة على “ان الحادث تم بدافع السرقة من قبل عصابة تمكنت السلطات من تحديدها”.

خجاطوريان

اما القائم بالاعمال خجاطوريان، فقال: “ان جرح لبنان لم يختم بعد، ولبنان اليوم ايضا يعيش مأساة جديدة، والشهيد بكري دفع ضريبة البحث عن لقمة العيش والحياة الكريمة في افريقيا”.

اضاف: “بناء على تعليمات وزير الخارجية، فاننا نتواصل مع السلطات الانغولية لمعرفة ملابسات الجريمة ومتابعتها”.

قبيسي

بدوره، اعتبر النائب قبيسي “ان ما حصل مع المغترب اللبناني امين بكري جريمة بحق الانسانية جمعاء، وكذلك ما حصل مع المواطنين اللبنانيين في اسطنبول. فالمواطن اللبناني يدفع دائما ضريبة تهجيره من ارضه للبحث عن لقمة العيش”.

واشار الى “ان التحقيقات ستتابعها الدولة اللبنانية لتبيان الحقيقة”.

واوضح ان امين بكري “هاجر من الجنوب اللبناني ليؤمن حياته وحياة عائلته، وما اصابه هو بمثابة ظلم له”.

شقير

اما ممثل الشيخ قبلان، فقد طالب الدولة اللبنانية “بتعزيز وجودها الرسمي لتأمين قنصلية تابعة للدولة اللبنانية في انغولا وتأمين طيران مباشر الى تلك المناطق”.

تجدر الاشارة الى ان جثمان بكري سينقل غدا الى مدينة النجف حيث سيدفن بناء على وصيته.