استقالة ليكنز من تدريب المنتخب الجزائري

قدَّم البلجيكي جورج ليكنز، اليوم الثلاثاء، استقالته من تدريب المنتخب الجزائري، بحسب ما أكد وليد صادي، مسؤول المنتخبات الوطنية بالاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وقال صادي، في تصريحات له، إن المدرب، سيعلن استقالته لوسائل الإعلام، قبل شد رحال العودة للجزائر، من الغابون، عقب توديع المنتخب بطولة أمم أفريقيا، من الدور الأول.

كان المنتخب الجزائري، ودع بطولة أمم أفريقيا من الدور الأول، بعدما جمع نقطتين من التعادل مع زيمبابوي والسنغال بنتيجة واحدة (2-2)، والخسارة أمام تونس (1-2).

يذكر أن جورج ليكنز، كان قد تولى تدريب المنتخب الجزائري في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عقب استقالة المدرب الصربي ميلوفان راجيفاتش، إثر خلافات مع نجوم المنتخب الجزائري.