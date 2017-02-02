استفتاء DW: اوباميانغ لاعب العام في المانيا

اختير المهاجم الغابوني لفريق بوروسيا دورتموند الالماني بيار إيمريك أوباميانغ أفضل لاعب في المانيا لعام 2016، في استفتاء قامت به شبكة “دوتشي فيله” الالمانية.

وأظهرت النتائج تفوق أوباميانغ بنسبة 34.4 % في المركز الأول، على المهاجم البولندي لفريق بايرن ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي الذي حل ثانيا بـ32.8%، فيما جاء جوشوا كيميش لاعب البايرن في المركز الثالث بـ 8.5% من نسبة تصويت القراء.