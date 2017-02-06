استعدادات أمنية ضخمة قبل وصول جورج وسوف الى القاهرة

بعد أن غاب عن إحياء الحفلات في مصر 15 عاماً، يعود الفنان اللبناني الكبير جورج وسوف بحفلة ضخمة نهاية الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد فور صوله مؤتمراً صحافياً داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، يتحدث فيه عن الغياب والعودة وتفاصيل حفلته.

وتجري الشركة المنظمة للحفلة كافة الاستعدادات على قدم وساق، لتخرج الحفلة بشكل يليق بالفنان الكبير وبعودته للغناء في مصر، بعد الغياب الطويل، حيث كانت آخر حفلاته عام 2002، ومن المفترض ألا تزيد مدة غناء وسوف على ساعة، وذلك بتعليمات من الأطباء مراعاة لحالته الصحية.

وقد اتخذت الشركة المنظمة العديد من الإجراءات الأمنية غير المسبوقة، لتأمين الحفلة ودخول وخروج الجمهور بشكل لائق ومنظم لحماية النجم والجمهور.

المصدر: لها