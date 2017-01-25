استدراج لبنانيين من خراب الحياة وتسليمهما الى الجانب السوري

افاد عدد من اهالي منطقة وادي خالد عن قيام احد الشبان السوريين كان يعمل لدى عائلة لبنانية، باستدراج شابين لبنانيين الى منطقة بالقرب من الحدود تسمى بالمتحدة وقام بتسليمهما الى الجيش السوري ،وعلم ان اللبنانيين هما عثمان جمال دكوير، ومحمد عبود دكوير من بلدة خراب الحياة القريبة من الحدود السورية وهما في العقد الثاني من العمر، فيما لم تتضح الاسباب التي دفعت بالسوري لاستدراج الشابيين وتسليمهما وتعمل الجهات الامنية اللبنانية على متابعة القضية.

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