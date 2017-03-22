اسبوع حاسم لنادي ميلان

يدخل نادي ميلان الايطالي في اسبوع فاصل لتحديد مستقبله في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لمجموعة “سينو” الصينية والتي من المفترض أن تقوم بشراء النادي.

صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أكدت أن يومي الأربعاء والخميس سيكونان حاسمان بشكل كبير لمستقبل النادي، حيث يشترط مالكه الحالي سيلفيو بيرلوسكوني وصول 100 مليون أخرى وإلا سيتوقف كل شيء.

المجموعة الصينية كانت قد دفعت مبلغ 100 مليون يورو وكان من المفترض إتمام عملية البيع بشكل كامل في شهر ديسمبر الماضي ولكنهم قاموا بتأجيل ذلك، ودفعوا 100 مليون يورو أخرى لتأكيد الجدية مع الاتفاق على إتمام الصفقة في الثالث من مارس الحالي قبل أن يتم التأجيل مرة أخرى ولكن لفترة غير معلنة.

وأوضحت الصحيفة أن المهلة الممنوحة للمجموعة الصينية لدفع 100 مليون يورو أخرى ستنتهي بنهاية الأسبوع الحالي، حيث اشترط بيرلوسكوني من خلال شركته “فينيفيست” دفع 100 مليون يورو بنهاية الأسبوع مع حسم الصفقة بشكل كامل بحد أقصى السابع من نيسان.