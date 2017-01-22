ارهابي الحمرا لبناني.. والحريري: البلد بخير والخوف مرفوض

بعد العملية النوعية والمشتركة بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي التي أحبطت قوة من مديرية ​الاستخبارات، عملية إنتحارية في مقهى كوستا في منطقة الحمرا، أكد الجيش اللبناني أن الإنتحاري لبناني يدعى عمر العاصي من مواليد الـ92 من صيدا وهو ينتمي لتنظيم “داعش” الارهابي.

وأشار بيان الجيش الى أن مديرية المخابرات احبطت العملية الإنتحارية في منطقة الحمرا ليل السبت، وداهمت قوة من الجيش المبنى الذي يقطنه الإرهابي عمر حسن عاصي في منطقة شرحبيل – صيدا، حيث أوقفت أربعة أشخاص من المشتبه بهم. و​صادرت استخبارات الجيش جهاز الكومبيوتر الخاص به وهاتفه خلال مداهمة منزله.

كذلك تبين بنتيجة كشف الخبير العسكري على الحزام الناسف أنه يحتوي على 8 كلغ من مواد شديدة الإنفجار بالإضافة إلى كمية من الكرات الحديدية وذلك بهدف إيقاع أكبر خسائر بالأرواح.

وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وأفاد بيان الجيش عن أن الموقوف حاول الدخول عنوة إلى المقهى ما أدى إلى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية، ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة.

بدوره، تفقد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم مقهى “الكوستا” في الحمراء يرافقه وزيرا الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والدفاع يعقوب الصراف، وصافح رواد المقهى وتحدث اليهم.

وادلى الرئيس الحريري بتصريح قال فيه: البلد بخير طالما الوحدة والتماسك بين الشعب اللبناني موجودة، خصوصا في ظل وجود رئيس الجمهورية وعينه الساهرة على الامن، وبوجود القوى الامنية ان كان في وزارة الدفاع او في وزارة الداخلية، وهم قاموا بعمل كبير جدا ولا يزالون يعملون بجهد كبير وهذا هو واجبهم. لقد اتيت الى هنا لكي اقول للناس ان الخوف الذي يحاولون وضعه في قلوبكم مرفوض، وسنظل نعيش حياتنا الطبيعية وسنستمر بحب الحياة ونرتاد المقاهي والمطاعم كالمعتاد ويجب الاستمرار بذلك. ويجب التعاون دائما مع القوى الامنية والتبليغ عن اي عمل مشبوه وهم يهتمون بالامور كافة. الجهد الكبير الذي يبذل من قبل كافة القوى الامنية ان كان من الجيش او قوى الامن الداخلي او امن الدولة او الامن العام هو جهد استثنائي، والعملية التي تمت بالتنسيق بين مخابرات الجيش وشعبة المعلومات حيث قاما بجهد كبير من خلال متابعتهما للعملية وانا شخصيا ووزيرا الداخلية والدفاع كنا نتابع هذه العملية لحظة بلحظة وقد حصل ما حصل بالامس وتم القبض على الانتحاري.

في حين نوه وزير الدفاع الوطني يعقوب الصرّاف بالعملية الاستباقية النوعية في شارع الحمرا والتي احبطت محاولة انتحاري تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف مجنبة لبنان مجزرة محتمة.

واضاف ان مثل هذه الانجازات هي خير دليل على المتابعة الحثيثة للملفات الامنية والسهر الدائم على امن الوطن والمواطن.