ارقام قياسية لـ “رونالدو” في اوروبا

استطاع نجم نادي ريال مدريد الاسباني كريستيانو رونالدو تحقيق بعض الأرقام الشخصية المميزة بالمشاركة والتسجيل في المباراة امام فالنسيا ضمن منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم ، واتت على الشكل التالي :
1 – وصل رونالدو إلى مباراته رقم 700 في مسيرته المهنية مع جميع الأندية التي لعب لها حتى الآن في جميع المسابقات .
2 – كريستيانو هو الأكثر تسجيلاً للأهداف الرأسية في الدوريات الأوروبية الكبرى منذ موسم 2012-13 برصيد 30 هدفاً ، ووصل إلى هدفه رقم 44 مع ريال مدريد بالرأس في الليغا .
3 – اللاعب صاحب الـ32 عاماً هو الأكثر تسجيلاً بالرأس في الدوريات الأوروبية الكبرى أيضاً في المواسم الـ10 الأخيرة برصيد 51 هدفاً متفوقاً على الإسبانيين فرناندو يورينتي 49 هدفاً وأرتيز أدوريز 41 هدفاً .
4 – الدون رفع رصيد أهدافه هذا الموسم أيضاً إلى 15 هدفاً في الليغا خلف كل من ليونيل ميسي 19 ولويس سواريز 18 مهاجمي برشلونة .
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