ارقام “خيالية” للخطيب في سن الـ38

لا يزال نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب في أوج عطائه بالرغم من تقدمه في السنّ ووصوله الى 38 عاماً، وذلك بقيادته فريقه هومنتمن للفوز في ثماني مباريات من اصل 9 في ذهاب بطولة لبنان لكرة السلة.

الخطيب وبعد اعتزاله اللعب الدولي لاكثر من سبب منذ فترة، عاد عن قراره بعد التواصل معه من قبل رئيس لجنة المنتخبات ياسر الحاج، وهو سيشارك مع منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا اواخر الشهر الحالي.

وفي المباراة الأخيرة لفريقه هومنتمن امام الشانفيل في بطولة لبنان، سجّل الخطيب 26 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.