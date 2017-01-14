ارقام “خيالية” للخطيب في سن الـ38

لا يزال نجم كرة السلة اللبنانية فادي الخطيب في أوج عطائه بالرغم من تقدمه في السنّ ووصوله الى 38 عاماً، وذلك بقيادته فريقه هومنتمن للفوز في ثماني مباريات من اصل 9 في ذهاب بطولة لبنان لكرة السلة.
الخطيب وبعد اعتزاله اللعب الدولي لاكثر من سبب منذ فترة، عاد عن قراره بعد التواصل معه من قبل رئيس لجنة المنتخبات ياسر الحاج، وهو سيشارك مع منتخب لبنان في بطولة غرب آسيا اواخر الشهر الحالي.
وفي المباراة الأخيرة لفريقه هومنتمن امام الشانفيل في بطولة لبنان، سجّل الخطيب 26 نقطة مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة.
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
Powered By Future Television s.a.l