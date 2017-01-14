ارسنال يصبّ جام غضبه على سوانسي برباعية نظيفة وفوز ويستهام‎

ضمن فعاليات الجولة 21 من منافسات الدوري الانكليزي ” البرمييرليغ ” ، تمكن فريق ارسنال من سحق مضيفه فريق سوانزي برباعية نظيفة في المباراة الشيقة التي اقيمت خارج ارض الغانرز على ملعب سوانزي المترنح الذي ازدادت مصائبه بعد هذا اللقاء الكبير حيث تابع عروضه المتواضعة .

وكان الشوط الاول باهتاً من الجانبين وخصوصاً من قبل لاعبي الغانرز والذين فشلوا في تهديد مرمى الحارس فابيانسكي رغم سيطرتهم الكبيرة على الكرة حيث نجح دفاع سوانسي في اغلاق مناطقه الدفاعية بكل صرامة وشكلت مرتدات لاعبي سوانسي بعض الخطورة على مرمى الحارس بيتر تشيك ، وكانت الفعالية الهجومية غائبة لدى ابناء المدرب فينغر حيث فشلوا في تهديد مرمى سوانسي في 35 دقيقة لعب ومن هجمة وحيدة لارسنال بدأها الالماني مسعود اوزيل حيث ارسل الكرة الى جيرو و الاخير اضاعها لتصل الكرة الى سانشيز والذي مررها لرأس اوزيل ولكن تسديدة الاخير ارتطمت بالمدافع داوسن قبل ان يتابعها جيرو داخل المرمى بنجاح في الدقيقة 37 وهذا الهدف اشعل الحماسة لدى لاعبي المدفعجية حيث تحسن اداؤهم بشكل كبير ولكن بغياب الفعالية الهجومية لينتهي هذا الشوط بتقدم ارسنال بواقع 1-0 .

وبدأ الشوط الثاني بضغط كبير من قبل لاعبي ارسنال حيث نجحوا في تهديد مرمى الحارس فابيانسكي وعانى دفاع سوانسي في ايقاف مصدر خطورة المدفعجية وبدا دفاع اصحاب الارض هشاً حيث نجح لاعبو ارسنال من تجاوزه بسهولة حيث اضاع آرون رامسي انفرادية بعد تصدي رائع من فابيانسكي وفي الدقيقة 54 سجل لاعب وسط سوانسي جاك كورك هدف خطأ في مرماه وتوالت اخطاء لاعبي سوانسي حيث سجل المدافع كايل نوتون هدف بالخطأ في مرمى فريقه لتتعرض جماهير سوانسي لصدمة كبيرة واستغل ابناء المدرب فينغر هذا الضياع الكبير ليسجل الكسيس سانشيز هدفاً رابعاً لارسنال في الدقيقة 73 ، وفي الدقائق الـ10 الاخيرة واصل لاعبو الغانرز اضاعتهم للفرص السهلة امام المرمى وسط قلة حيلة لاعبي سوانسي لتنتهي المباراة بفوز ارسنال بواقع 4-0

وفي باقي المباريات ، تمكن ويستهام يونايتد من تحقيق فوز ثمين امام كريستال بالاس وبواقع 3-0 ليعزز ابناء المدرب بيليتش من وضعيتهم في وسط الترتيب وسجل اهداف ويستهام كل من سفيان فيغولي في الدقيقة 68 قبل ان يضيف اندي كارول هدفاً ثانياً في الدقيقة 79 واختتم لازيني مسلسل الاهداف في الدقيقة 86 ، وحقق هال سيتي فوزاً مهماً امام بورنموث وبواقع 3-1 انعش به آماله في امكانية الخروج من فرق المؤخرة ، بينما واصل سندرلاند مسلسل سقطاته حيث انقاد الى خسارة امام ستوك سيتي وبواقع 3-1 ليعزز الاخير من وضعيته اكثر في جدول الترتيب ، وبدوره حسم التعادل السلبي المعركة التي جمعت بين واتفورد وميدلزبره وهذا التعادل أضر بمصالح الفريقين حيث بقيا في مراكز مهددة وقريبة من فرق المؤخرة ، فيما حقق بيرنلي فوزاً مهماً امام ساوثامبتون وبواقع 1-0 وسجل جوي بارتون هدف الفوز في الدقيقة 79 ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة جداً عزز بها من وضعيتهم في جدول الترتيب .