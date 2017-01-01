ارسنال يتخطى كريستال بالاس بسهولة ويصعد الى المركز الثالث

في ختام مباريات الجولة رقم 19 من الدوري الانكليزي الممتاز، تمكن نادي ارسنال من تخطي عقبة ضيفه نادي كريستال بالاس بهدفين دون رد، ليصعد بذلك الى المركز الثالث مستغلاً تعثر مانشستر سيتي بالأمس.

وعلى ارضية ملعب الامارات وسط اجواء ماطرة، دخل لاعبو المدرب ارسين فينغر اللقاء بقوة ساعين لخطف هدف التقدم في الدقائق الاولى، في حين اعتمد المدرب سام الاردايس على التكتل الدفاعي في انتظار الهجمات المرتدة. وفي الدقيقة 16 ارسل النجم التشيلي اليكسيس سانشيز كرة عرضية متقنة الى الفرنسي اوليفييه جيرو الذي ارسل الكرة بالعقب الى مرمى الحارس هينيسي معلناً تقدم المدفعجية في النتيجة بأحد أجمل اهداف الموسم. بعد ذلك واصل المدفعجية ضغطهم الكبير على مرمى كريستال بالاس لتعزيز النتيجة لكن دون نجاح لينتهي الشوط الاول بتقدم مستحق لأرسنال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تواصل سيناريو المباراة على ما هو عليه، لكن تمكن عناصر كريستال بالاس من تهديد مرمى الحارس بيتر تشيك في اكثر من مناسبة لكن دون النجاح في تعديل النتيجة. ثم بعد سلسلة من النقلات تمكن النجم النيجيري الشاب اليكس ايووبي من تعزيز تقدم فريقه بكرة رأسية فشل الدفاع في ابعادها من على خط المرمى ليضع فريقه في موضع مريح في النصف ساعة الاخيرة من اللقاء. ولم تحمل الدقائق المتبقية اي جديد ليتمكن رجال المدرب ارسين فينغر من حصد النقاط كاملة فيما سقط الاردايس في فخ الهزيمة للمرة الاولى.