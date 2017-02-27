ارسلان: لا يمكن تحقيق عدالة التمثيل من دون اعتماد النسبية الكاملة

اعلن وزير المهجرين طلال ارسلان، من عين التينة انه “لا يمكن تحقيق عدالة التمثيل من دون اعتماد النسبية الكاملة في الانتخابات النيابية المقبلة”، مطالبا بـ “قانون عادل يعتمد النسبية لاتساع رقعة التمثيل الشعبي”. واكد اننا “منفتحون على صعيد عدد الدوائر.
وقال: “لو انهينا جدول طاولة الحوار لكنا الان خارج المزايدات التي نسمعها، وافقنا على مجلس الشيوخ على قاعدة التساوي بين المسلمين والمسيحيين وتساوي المذاهب”.
وشدد ارسلان على ان “لا احد في البلد يريد الفراغ في مجلس النواب”.
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