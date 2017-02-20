ارسلان التقى شهيب وعرض مع وفود شؤونا إنمائية

التقى وزير المهجرين رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” طلال أرسلان، في مكتبه في الوزارة، عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب أكرم شهيب يرافقه وفد من بلدة بتاتر، حيث جرى البحث في ملف مهجري البلدة.

كذلك التقى ارسلان وفودا عرضت معه قضايا إنمائية وخدماتية، أبرزها: وفد من بلدة كفرنبرخ تقدمته رئيسة البلدية وسام الغضبان وأعضاء من المجلس البلدي، وفد من بلدة البساتين تقدمه رئيس البلدية ياسر غصن، وفد من بلدة سرحمول تقدمه رئيس البلدية أنور اسماعيل، وفد من بلدة خريبة الجردة – عكار ضم كاهن الرعية كامل الكامل، مسؤول ملف المهجرين في حزب القوات اللبنانية وليد هيدموس، منسق عكار في القوات الدكتور نبيل سركيس ومختار البلدة نبيل غصن، وفد من بلدة حيلان – زغرتا بحث معه ملف المهجرين للبلدة، وفد من عائلة حاطوم في كفرسلوان، وفد من بلدة العزونية تقدمه مختار البلدة ومشايخ، بالإضافة إلى قائد الشرطة القضائية الأسبق العميد فؤاد أبو خزام، وفد من جمعية الصندوق الخيري للرعاية والإستشفاء برئاسة رئيسها الشيخ هلال أبو زكي، وفد نسائي من رابطة سيدات الشويفات عرض معه أبرز النشاطات والإنجازات التي قامت وستقوم بها في المدينة.