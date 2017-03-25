ارسلان استنكر اعتداء لندن: لوضع نهج عالمي موحد لمكافحة الارهاب

استنكر رئيس “الحزب الديمقراطي اللبناني” وزير المهجرين طلال ارسلان، في بيان، الاعتداء الإرهابي على الأبرياء في لندن، معتبرا ان “أخطر ما في الأمر هو تفشي الارهاب التكفيري من صلب المجتمعات الغربية”.

وشدد على “ضرورة وضع نهج عالمي موحد لمكافحة الارهاب، حيث لا يجوز لكل على حدة ومن منطلقاته العقائدية ونزواته السلطوية ان يجابه الاٍرهاب على طريقته، في وقت لدى الارهاب التكفيري عقيدة موحدة المعالم والمنطلقات في مقابل خطط متفرقة تحكمها المصالح السياسية الدولية”.

واعتبر ان “الخبرات الأمنية اللبنانية الاستباقية والتراكمية في مكافحة الارهاب، يمكن الارتكان اليها مستقبلا في تقديم النصح للغرب، حيث أننا نعرف الارهاب ومفاعيله أكثر من أي أحد آخر”.