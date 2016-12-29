اردوغان: وقف اطلاق النار في سوريا “فرصة تاريخية” لانهاء الحرب

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الخميس ان وقف اطلاق النار الشامل في سوريا “فرصة تاريخية” لانهاء النزاع الدائر في هذا البلد منذ حوالى ست سنوات.

وصرح اردوغان في مؤتمر صحافي في انقرة نقله التلفزيون “يجب عدم تفويت هذه الفرصة بأي ثمن انها فرصة تاريخية” متحدثا عن الاتفاق الذي تم برعاية تركيا وروسيا ويفترض ان يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الخميس الجمعة.