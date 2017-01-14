اردوغان: التعديلات الدستورية سيكون لها أثر إيجابي على تركيا

اشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الى ان في المحاولة الانقلابية الفاشلة كانوا يريدون القضاء على الاقتصاد وبورصة إسطنبول وسوق الأسهم، لكن الشعب دافع ببسالة عن مقدرات الدولة.

وفي كلمة له خلال حفل افتتاح مبنى جديد لبورصة إسطنبول، لفت الى ان الأوضاع الحالية في سوريا والعراق أثرت على التصدير، ولو لم تقع هذه المشكلات لكان الوضع أفضل مما عليه الان.

في سياق اخر، اوضح ان التعديلات الدستورية سيكون لها أثر إيجابي على تركيا وجميع الأحزاب السياسية كانت ترفع شعار الدستور الجديد في حملاتها الانتخابية، مشيرا الى ان المعارضين للتعديلات الدستورية قاموا بتصرفات غير لائقة داخل البرلمان لمنع سير التعديلات الدستورية بطريقة غير قانونية.