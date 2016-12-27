اردوغان: أفتخر بأنني أول رئيس في تركيا يزور غينيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انها ستبدأ أول رحلة للخطوط الجوية التركية إلى غينيا في الـ30 من كانون الثاني المقبل بهدف تعزيز العلاقات وسهولة التواصل بيننا، مشيرا الى “أنني أفتخر بأنني أول رئيس في تركيا يزور غينيا ونسعى بشكل متواصل لتعزيز العلاقات بيننا.

وأكد في مؤتمر صحفي له مع نظيره الغيني ألفا كوندي عقب توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة “انني أشكر غينيا لمواجهتها تنظيم غالداعية فتح الله غولن على أراضيها والتحفظ على مؤسساتهم وأدعو باقي الدول لأن تحذو حذوها.

وأشا الى الى “أننا لم نكن أبدا دولة احتلال في أفريقيا، وعلاقاتنا مبنية على المصالح المشتركة وسيتم زيادة عدد السفارات التركية في مختلف الدول الإفريقية، مشددا على ان عواصم الغرب عليها أن تعترف بالمظالم التي ارتكبتها بحق الأفارقة وعلى الغرب مواجهة هذه الحقيقة.