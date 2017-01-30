ارجاء امتحانات الماستر في الآداب والعلوم الإنسانية في اللبنانية الى 4 و11 شباط

اعلن عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور محمد توفيق أبوعلي، في بيان، “عن تأجيل امتحانات الماستر في العمادة يوم الثلاثاء، بسبب الجليد على الطرقات، حيث تصبح مواعيد امتحانات الاثنين والثلاثاء المؤجلة، يومي السبت في 4 و11 شباط وفق التتابع نفسه الوارد في البرنامج الأساسي”.

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