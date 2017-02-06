ارجاء التحقيق في ملف الطفلة ايلا طنوس الى 21 الحالي

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق أرجأ، مرة جديدة، متابعة التحقيق في ملف الطفلة ايلا طنوس الى 21 شباط الحالي بسبب عدم حضور المدعى عليهم المستدعين الى الجلسة.

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