اربعة مسلحين ملثمين يسلبون مواطنا 1700 دولار في بعلبك

افادت الوكالة الوطنية للاعلام، ان اربعة مسلحين ملثمين يستقلون جيب رباعي الدفع لون اسود مع زجاج حاجب للرؤية وبدون لوحات اقدموا عند الساعة الرابعة والنصف عصرا على سلب اللبناني شبل الياس المبيض من منطقة الزلقا، مبلغ 1700 دولار اميركي ، بينما كان متن فان نيسان لون ابيض رقم اللوحة 268433/م عائد لشركة octo boss logestic، وذلك في محلة الكيال في بعلبك وفروا الى جهة مجهولة .

وادعى مبيض لدى مخفر بعلبك على مجهولين.