ارباح خيالية في البوندسليغا !

كشف الاتحاد الألماني لكرة القدم أن رابطة الدوري الألماني حققت إيرادات قدرها 3.24 مليار يورو لموسم 2015-2016 أي بزيادة نحو 24 % مقارنة بالموسم السابق بفضل زيادة إيرادات بيع حقوق البث والإعلانات.

واعلنت الرابطة أن الإيرادات زادت بنسبة 23.7 بالمئة، بعدما بلغت 2.62 مليار يورو في الموسم السابق كاشفتاً انه للمرة الأولى حقق 13 فريق من اصل 18 في دوري الدرجة الاولى إيرادات بقيمة 100 مليون يورو أو أكثر لكل منها وسط نمو متزايد للإيرادات للعام 12 على التوالي، بينما بلغ إجمالي الأرباح 206.2 مليون يورو، وزادت إيرادات بيع حقوق البث من 731 مليون يورو إلى 933 مليونًا، بينما ارتفعت إيرادات الإعلانات بمقدار 100 مليون، لتصل إلى 772 مليون يورو، وقفزت إيرادات انتقال اللاعبين إلى 532 مليون يورو مقابل 230 مليون يورو في الموسم الماضي.