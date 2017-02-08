اخماد حريق في منيارة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن حريقا اندلع في أرض آل ميشال في منيارة عكار، لم تعرف أسبابه وقضى على مساحة ألف متر تقريبا من أشجار الزيتون والأعشاب.
وقد عمل عناصر الاطفاء في مركز حلبا الاقليمي للدفاع المدني على اخماده.
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