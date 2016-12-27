اختيار كروس كافضل لاعب في المانيا للعام 2016

وقع اختيار صحيفة كيكر الألمانية على اللاعب الدولي طوني كروس متوسط نادي ريال مدريد الإسباني كافضل لاعب في المانيا للعام 2015 .

واشارت صحيفة ليكيب الفرنسية نقلا عن المجلة الالمانية أن كروس صاحب ال 26 عاما حصل مع الملكي في العام الحالي على ثلاث بطولات هي دوري الأبطال الأوروبي وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية بالاضافة الى وصوله مع منتخب بلاده في يورو 2016 إلى الدور نصف النهائي ولكنه خسر أمام فرنسا بهدفين.