«اختراق الضاحية» لحدرج رجالاً.. وأنطون سيدات

نظّم الإتحاد اللبناني لألعاب القوى بطولة لبنان العامّة لإختراق الضاحية (Cross Country) داخل حرش بيروت، وهي أولى بطولاته الرسمية لهذا الموسم، بمشاركة 155 لاعباً ولاعبة يمثّلون 11 نادياً إتحادياً، وبحضور رئيس الإتحاد رولان سـعاده، والأمين العام عضو اللجنة الأولمبية إيلي سـعاده والاعضاء.

النشيد الوطني ثمّ بالوقوف دقيقة صمت تحية لروح الشهيد هيكل مسلّم أحد الأبطال اللبنانيين السابقين لالعاب القوى الذي كان من ضحايا العملية الإرهابية ليلة رأس السنة في اسطنبول. وتميّزت البطولة بتأهل بطل سباق الرجال موسى حدرج من نادي «ايليت» وبطلة سباق السيدات سيلفي أنطون من نادي بلو ستارز لتمثيل لبنان في بطولة العالم لإختراق الضاحية التي ستقام في 26 آذار المقبل في العاصمة الاوغندية كمبالا. كما يمكن ان ينضم اليهما آخرون بعد بطولة لبنان للفئات العمرية التي سينظّمها الإتحاد في 12 آذار المقبل. أما في فئة تحت 18 سنة فحلّت اللاعبة فرح طيّار (14 سنة) من الجمهور بالمركز الأوّل عند الإناث، واللاعب منتصر بالله حمية من نادي فينيقيا صور عند الذكور. وهنا النتائج:

* الذكور: فئة 18 سنة فما فوق (المسافة 10كلم): 1 – موسى حدرج (الإيليت) 36:07 دقيقة، 2 – بلال عواضة (الجيش) 36:58د، 3 – حسين عواضة (الجيش) 37:04د. ترتيب فرق الرجال: 1 – الجيش 14 نقطة، 2 – الايليت 31 نقطة، 3 – انتر ليبانون 67 نقطة. فئة تحت 18 سنة (المسافة 6كلم): 1 – المنتصر بالله حميّة (فينيقيا صور) 23:21 دقيقة، 2 – علي مرتضى (القلعة بعلبك) 24:15 دقيقة، 3 – أحمد طالب (القلعة بعلبك) 24:59د. ترتيب فرق الناشئين: 1 – نادي المنار 27 نقطة، 2 – فينيقيا صور 47 نقطة، 3 – الجمهور 52 نقطة.

* الإناث: فئة 18 سنة فما فوق (المسافة 6كلم): 1 – سيلفي أنطون (بلو ستارز) 27:26 دقيقة، 2 – هلا المرّ (بلو ستارز) 28:16د، 3 – جومانة علامة (القلعة بعلبك) 29:19د. ترتيب فرق السيدات: 1 – انتر ليبانون 24 نقطة، 2 – بلو ستارز 30 نقطة، 3 – الجمهور 63 نقطة. فئة تحت 18 سنة (المسافة 4كلم): 1 – فرح طيّار (الجمهور) 17:16د، 2 – غيا متيرك (فينيقيا صور) 18:35د، 3 -ميشيل بو عيد (الجمهور) 18:53د. ترتيب فرق الناشئات: 1 – الجمهور 17 نقطة، 2 – فينيقيا صور 43 نقطة.