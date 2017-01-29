احمد الحريري من البيال: التيار الذي انهى الفراغ في رئاسة الجمهورية لن يقبل بحصول فراغ آخر

هي المرحلة الاخيرة من الانتخابات الداخلية لتيار المستقبل: مرحلة اختيار اعضاء مكاتب قطاعات المهن الحرة والنقابات العمالية والتربية والاقتصاد والاعمال وأعضاء مكاتب مصالح الشباب والمراة والرياضة.

من مختلف المناطق اللبنانية وفد الناخبون المنتسبون الى البيال لاختيار مرشحيهم وسط أجواء من التنافس الديمقراطي.

الامين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري تفقد سير العملية الانتخابية، معربا عن سروره ببناء مؤسسة التيار.

تجدر الاشارة، الى ان نسب المشاركة في الانتخاب قد تفاوتت بين قطاع وآخر ومصلحة وأخرى، فيما برز اقبال كثيف على صناديق قطاع التربية، كما برزت منافسة شديدة بين مرشحي قطاع المهن الحرة.