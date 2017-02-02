احذر.. هذا النوع من الموز يسبب الوفاة!

يعد الموز من الفواكه التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، والألياف، وينتشر الموز حول العالم نظراً لطعم الرائع، وينمو عادة في المناطق الحارة.

وحذرت دراسة جديدة من أن الموز قد يكون سبباً في وفاة الأشخاص في حالة أنه أصيب بإفرازات “عنكبوت الموز”، وفي هذه الحالة يكون الموز يؤدي الموز إلى الوفاة في غضون ساعتين.

ويصبح الموز ساماً إذا تعرض لإفرازات هذا النوع من العناكب الخطرة، حيث يفضل هذا النوع من العناكب فاكهة الموز في قائمة غذائه.

وتترك العناكب خيوطها على الموز تاركة أثره ظاهراً، وتتركز السموم في النقاط السوادء البارزة التي تحيط بها شباك العنكبوت.

وتحتوي هذه البقع على سم العنكبوت نفسه، وبمجرد تناول أي شخص لهذه الموزة المسممة، يمكن أن تنتهي حياته إن لم يتلقَّ العلاج اللازم في الوقت المناسب.

المصدر: القيادي