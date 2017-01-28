احتكاك كهربائي بمكتب نقابة السوق في حبوش بسبب العاصفة

افادت الوكالة الوطنية للاعلام” ان احتكاكا كهربائيا في مكتب نقابة مكاتب السوق في بلدة حبوش، وقع عند السادسة صباحا، وادى الى احتراق الخزانة وبراد المياه، بسبب العاصفة التي تضرب المنطقة.
وسارع عناصر من النقابة والامن العام وأمن الدولة الى اخماد الحريق، وفتحت القوى الامنية تحقيقا بملابسات الحادث.
واعتبر رئيس النقابة حسين توفيق غندور الذي عاين المكتب، ان “الحريق عرضي وناجم من احتكاك كهربائي نتيجة العاصفة وما من شيء يدعو الى القلق”، مؤكدا ان “لا خلافات بينه واي جهة والنقابة على مسافة واحدة من جميع النقابات والقوى الفاعلة في الجنوب”.
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