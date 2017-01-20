احتجاجات وإقفال في البقاع على خلفية خطف ريشا.. وعون يؤكد متابعته للحادثة

لا تزال قضية اختطاف سعد ريشا السبعيني من امام مؤسسته عند مفرق قب الياس في البقاع، تتفاعل، في وقت لم تجد عائلة ريشا الا الاعتصام وقطع بعض الطرقات سبيلا لرفع صوتهم بضرورة عودة كبير العائلة سالما، هذا في وقت ينفذ الجيش عمليات دهم في بريتال.
وكانت ترددت معلومات ليلا عن امكانية الافراج عنه بعد وساطات عدة، الا أنه لا يزال مخطوفا في وقت ينفذ الجيش والقوى الامنية عمليات دهم بحثا عن مكان تواجده.
الى ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لوفد من البقاع الشمالي متابعة قضية ريشا واستنفار كل القوى الأمنية لإعادته سالما إلى عائلته.
ومن جهته، طالب النائب جوزيف معلوف في حديث للـLBCI بخطة أمنية لوقف ظاهرة الخطف لأن أهل المنطقة تعبوا مما يحصل.
وكان ريشا (73 عاما) خطف من امام محله عند مفرق قب الياس من قبل مسلحين على متن سيارة رباعية الدفع.
وفد البقاع الشمالي يزور عون
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، رئيس اساقفة ابرشية بعلبك دير الاحمر المارونية المطران حنا رحمة على رأس وفد من الابرشية ضم رؤساء البلديات والمخاتير والكهنة والرهبان والفاعليات وممثلي الاحزاب.
اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولية تطلق برنامج مهرجانات المدينة السياحية
هكذا هنأت صابرين زوجها بعيد ميلاده (صورة)
مجلس النواب يستأنف جلسته المسائية في هذه الاثناء برئاسة بري وحضور سلام والوزراء والنواب
الدوري الالماني: فوز جديد لشالكه وهرتا برلين الى المركز الثالث
السيتي يلحق مهرجانا تهديفيا بوست هام ويصبح أول المتأهلين للدور الـ32
Powered By Future Television s.a.l