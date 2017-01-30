احتشد عشرات آلاف الأشخاص في مدن ومطارات أميركية للتعبير عن غضبهم من الأمر التنفيذي للرئيس، دونالد ترمب، الذي يمنع المسافرين من دخول الولايات المتحدة من 7 دول يغلب على سكانها المسلمون.

وفي واشنطن ونيويورك وبوسطن تلت موجة ثانية من الاحتجاجات تجمعات عفوية في مطارات أميركية يوم السبت، حينما بدأ القائمون على إدارة الجمارك وحماية الحدود في تنفيذ توجيهات ترمب. وامتدت الاحتجاجات غرباً أثناء اليوم.

ويمنع الأمر التنفيذي دخول اللاجئين ويمنع السفر إلى الولايات المتحدة من سوريا والعراق وإيران وأربع دول أخرى لأسباب أمنية. وأدى الأمر إلى احتجاز أو ترحيل مئات الأشخاص بعدما وصلوا إلى مطارات أميركية.

وكان أكبر الاحتجاجات يوم الأحد في باتري بارك في مانهاتن على مرأى من تمثال الحرية في ميناء نيويورك، وهو رمز للترحيب بالناس في الولايات المتحدة.

وقال السيناتور الديمقراطي، تشارلز شومر، للمحتشدين في نيويورك إن أمر ترمب غير أميركي ويتعارض مع القيم الأساسية للولايات المتحدة.

وأضاف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: “ما نتحدث عنه هنا مسألة حياة أو موت لكثير من الناس.. لن يهدأ لي بال إلى حين إلغاء هذه الأوامر البغيضة”.

وفي وقت لاحق بدأت المسيرة التي تشير تقديرات إلى أنها ضمت عشرة آلاف شخص إلى مكتب الجمارك وحماية الحدود في مانهاتن السفلى.

وفي واشنطن احتشد الآلاف في ساحة لافاييت على الجانب الآخر للبيت الأبيض ورددوا هتافات: “لا للكراهية لا للخوف… مرحباً باللاجئين هنا”.

ومع مرور الحشد أمام السفارة الكندية في طريقه إلى مبنى الكونغرس ردد المحتجون “كنا نود أن يكون زعيمنا ترودو” في إشارة إلى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي أكدت رسالة نشرها على “تويتر” يوم السبت سياسته التي ترحب باللاجئين في بلاده.

ترمب

وفي محاولة لتهدئة ردود الفعل على الأمر التنفيذي الذي أصدره بشأن المهاجرين والزائرين، قال ترمب إن الولايات المتحدة ستستأنف إصدار التأشيرات لجميع الدول بمجرد وضع سياسات تأمين خلال التسعين يوماً المقبلة.

وقال ترمب: “بشكل واضح هذا ليس حظراً على المسلمين كما تقول وسائل الإعلام كذباً.. الأمر لا يتعلق بالدين إنما يتعلق بالإرهاب والحفاظ على سلامة بلادنا. هناك ما يزيد على 40 دولة مختلفة في كل أنحاء العالم بها أغلبية مسلمة ولم تتأثر بهذا الأمر”.

وأضاف: “سنصدر التأشيرات مرة أخرى لجميع الدول بمجرد أن نتأكد من أننا راجعنا ونفذنا السياسات الأكثر أمناً خلال التسعين يوماً المقبلة”.

نجاح هائل!

من جهته، قال مسؤول بإدارة الرئيس الأميريكي إن جميع الأوامر التي وقعها ترامب وتحظر دخول لاجئين ومواطني 7 دول، ما تزال سارية ويتم تنفيذها، وقد حقق تنفيذ هذه الأوامر “قصة نجاح هائلة”.

وقال المسؤول في إفادة للصحفيين شريطة عدم نشر اسمه “لم يتغير شيء”.

وأضاف المسؤول “جميع الأوامر التنفيذية الثلاثة الصادرة عن الرئيس ترامب تسري بصورة كاملة وتنفذ وزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة العدل وجميع الوكالات المعنية في أنحاء الحكومة الاتحادية الأوامر التنفيذية الثلاثة.”

ورفض المسؤول الانتقادات التي وجهت لطريقة تنفيذ خطة ترامب قائلا “إنها حقا قصة نجاح هائلة فيما يتعلق بالتنفيذ على كل مستوى فردي”.