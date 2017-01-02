اجتماع طارىء لخلية الازمة.. والحريري: الإرهاب يستهدفنا جميعا

فيما غص صالون الشرف الرئيسي في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، بالشخصيات الرسمية وأهالي ضحايا الاعتداء الارهابي في اسطنبول، تم عقد إجتماع تنسيقي في مركز غرفة الطوارئ في المطار برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وبتوجيهات الرئيس سعد الحريري.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لدى وصوله إلى المطار لاستقبال الطائرة “اتينا إلى المطار ممثلين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لاستقبال الشهداء والجرحى، ونحن كدولة علينا مسؤولية أمام الناس”.

وقال: “أنا لا أريد أن أتحدث الآن، لأن الكلمة اليوم لذوي الضحايا، ونحن سنقف معهم في كل الخطوات”، لافتا إلى “اننا نتابع مع الحكومة التركية بالنسبة للمجرم الذي ارتكب الجريمة”.

وأكد الحريري أن “الإرهاب يستهدفنا جميعا، فهو يستهدف الناس الطيبين الذين يحبون الحياة ويريدون أن يعيشوا”، مشددا على أن “الإرهاب لا دين له، وسنحاربه بأقوى ما عندنا وهو وحدتنا الوطنية”.

وختم قائلا: “أعزي بإسمي واسم فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري الشعب اللبناني بهذه المحنة”، معتبرا أن “اليوم يوم الشهداء ويوم الضحايا ويوم الجرحى”، ومتمنيا على الجميع أن “يصلوا للضحايا، وأن نبقى صفا واحدا”.

بدوره، اطلع المشنوق عقب اجتماع عقده لإدارة خلية الأزمة، التي تشكلت اثر اعتداء اسطنبول الارهابي، اطلع خلاله على الاجراءات المتخذة لاستقبال جثامين الشهداء وجرحى الاعتداء، في حضور، مستشار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري فادي فواز، مستشار المشنوق العقيد جون طالوزيان، نائب مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين نديم صوراتي، ومن مديرية المراسم موسى سليم، رئيس المطار المهندس فادي الحسن ونائبه شادي أبو نطون، عن أجهزة أمن المطار: المقدم عبد عيتاني، العميد عزام الحسن، العميد عبد الله ضاهر والرائد جوني بجاني، عن وزارة الصحة الدكتور جوزف حلو، عن الصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة وانطوان الزغبي.

وقال المشنوق إن “كل الترتيبات والاستعدادات، أصبحت جاهزة ومؤمنة، لاستقبال الجثامين والجرحى”.

واكد أن “الأمن ممسوك في لبنان وأن الأجهزة الأمنية تقوم بكل واجباتها، والدليل استتباب الأمن في ليلة رأس السنة”، منوها أن “كلا قام بواجبه، من مسؤولين وموظفين ومتطوعين”.

وأعلن أن “الجثامين ستنقل إلى مستشفى أوتيل ديو، أما الجرحى فسوف يتوزعون على مستشفيي رزق والجامعة الأميركية”.

بدوره، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، خلال وصوله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أن “طائرة شركة طيران الشرق الأوسط تنقل على متنها 44 راكبا و3 شهداء يعنون لنا الكثير مثل كل الشهداء الذين سقطوا في عمليات إرهابية في لبنان”. وقال: “سنعتبرهم سقطوا في الاراضي اللبنانية لأن الذي استهدفهم واحد، هو الارهاب”.

وأضاف: “حان الوقت ليعرف جميع الناس والدول التي سهلت هذا العمل، أن الارهاب سيصل إلى أراضيها، والوقت ليس مناسبا للحديث في السياسة. فنحن اليوم سنستقبل الجثث والجرحى، فيما تبقى جريحة واحدة في اسطنبول لأن حالتها الصحية لم تسمح بنقلها”.