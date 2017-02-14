اجتماع تحضيري لماراتون صيدا الدولي في جزين

عقد في سراي جزين الحكومي اجتماع تحضيري لـ«ماراتون صيدا الدولي» الذي يقام تحت عنوان «نركض للتنمية والسلام» والذي تنظمه جمعية ماراتون صيدا الدولي بدعم من بنك عودة وبالتعاون مع نادي روتاراكت – صيدا وبلدية صيدا وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى الأحد 23 نيسان المقبل.

وشارك في الاجتماع رئيسة قسم قائمقامية جزين بالانابة لينا سليم ورئيس اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش ورئيس جمعية ماراتون صيدا الدكتور ناصر حمود والأعضاء نبيل بواب واسامة ارناؤوط ورودني كرم، وحضره عدد من رؤساء بلديات المنطقة ومدراء مدارس وممثلو هيئات اهلية واندية.

بداية كلمة للمنسق العام لجمعية ماراتون صيدا الدولي نبيل بواب الذي استعرض المراحل التي قطعها التحضير للماراتون ومسار السباق ( صيدا – الصرفند – صيدا) وفئاته ومسافاته: الماراتون العادي 42,195كلم وسباق البدل، و7 كلم سباق المرح، و3 كلم، ومسافة واحد كلم لكل الأعمار والفئات، بالاضافة الى سباق نصف الماراتون لذوي الاحتياجات الخاصة، وشروط المشاركة والفترة الزمنية المحددة للتسجيل الذي ينتهي في أول نيسان المقبل.

ثم تحدثت لينا سليم مرحبة بالمشاركين في اللقاء ومعربة وبناء لتوجيهات محافظ الجنوب منصور ضو عن وضع كافة الامكانات المتاحة لانجاح هذا الحدث. واستعرض رئيس الجمعية ناصر حمود اهداف الجمعية وهي «العمل على تنمية روح المواطنة وتعزيز ثقافة التعاون والتسامح والاندماج بين الشباب اللبناني من خلال: تنظيم النشاطات الرياضية والشبابية، وتنظيم الماراتون على الأراضي اللبنانية، وتعزيز التواصل والتعاون الداخلي والخارجي مع الجمعيات والهيئات والمنظمات». ولفت حمود الى ان طموح الجمعية هو ان لا يقتصر عملها على المستوى المحلي بل أن يمتد إلى المستوى الوطني وان يكون لها حضور ايضا في الساحة الدولية، داعيا اهلنا في منطقة جزين كبارا وصغارا وقطاعات ومدارس واندية لأوسع مشاركة في ماراتون صيدا الدولي.

وتحدث حرفوش فثمّن مبادرة تأسيس الجمعية واطلاق ماراتون صيدا الدولي معلنا أن الاتحاد سيشارك بفاعلية بكل بلدياته في هذا السباق وانه سيطلب من البلديات والمدارس والجمعيات المشاركة بزخم كبير وانه سيساهم كإتحاد بتبني مشاركة تلاميذ مدارس رسمية من المنطقة.