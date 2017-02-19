اجتماع بين رئيس برشلونة ووالد ميسي لتجديد العقد

ذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية أن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو اجتمع مع والد مهاجم برشلونة ليونيل ميسي في الايام الماضية لبحث تمديد عقد اللاعب.
ونقلت الصحيفة عن بارتوميو قوله:”الأمور تسير على ما يرام مع ميسي، متفائل بشأن تجديد اللاعب، نحن نعلم جيداً أن اللاعب يريد البقاء في برشلونة”.
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