اتفاق روسي مصري لمواصلة المحادثات بقضايا الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري اتفقا على مواصلة المحادثات بشأن قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقالت الوزارة إن لافروف أبلغ نظيره المصري في محادثة هاتفية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وبدء تسوية سياسية للأزمة.
بنزيمة ورونالدو يقودان ريال مدريد لنهائي كأس العالم للأندية
عريجي: تشنج الواقع السياسي لا يسهل مهمة تشكيل الحكومة
إيقاف أحمد الفيشاوي عن التمثيل
كلوزه قد يعود إلى الدوري الإيطالي من جديد
صحيفة: محكمة تقضي بحبس ميسي 21 شهراً
Powered By Future Television s.a.l