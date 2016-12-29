اتفاق روسي مصري لمواصلة المحادثات بقضايا الشرق الأوسط

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن الوزير سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري اتفقا على مواصلة المحادثات بشأن قضايا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الوزارة إن لافروف أبلغ نظيره المصري في محادثة هاتفية باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا وبدء تسوية سياسية للأزمة.