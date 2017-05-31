اتفاقية لترشيد استخدام المياه في الصناعة

لان المياه جزء اساسي من عناصر الاستهلاك في القطاعات الصناعية، يتجه القيمون على القطاع الصناعي لترشيد استخدامها، لا سيما في صناعة الرخام، محاولين اعادة استعمالها بعد تنظفيها، لري المزروعات.

وللغاية وقعت جمعية الصناعين اتفاقية تعاون مع مشروع مياه لبنان في ال usaid في مقر الجمعية بيروت

“مشروع المياه في لبنان” يقدم منحة بقيمة إجمالية تبلغ 200 الف دولار أميركي لجمعية الصناعيين اللبنانيين، وبدورها جمعية الصناعيين ستقدم مبلغ66,700 دولار، لتقديم الحوافز للصناعات الراغبة في استخدام تقنيات توفير المياه في عملية التصنيع.

تقرير: محاسن حلبي