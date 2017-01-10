اتحاد السلة يغرّم الرياضي بعد الحكمة… “ما حدا أحسن من حدا”

قرر الاتحاد اللبناني لكرة السلة في الجلسة التي عقدها الإثنين تغريم النادي الرياضي بيروت 250 وحدة وتوقيف جمهوره في أول مباراة مقبلة يخوضها الفريق على أرضه سنداً لأحكام المادة 149 من النظام العام، وذلك بسبب اطلاق الشتائم والتفوه بكلمات نابية بحق الحكام ولاعبي واداريي الفريق المنافس، واثارة النعرات الطائفية والسياسية، ورفع اعلام غير لبنانية.
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