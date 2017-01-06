اتحاد التجذيف يوزع جوائزه بين أبطاله

أقام الاتحاد اللبناني للتجذيف حفل توزيع الميداليات والكؤوس بين الفائزين في بطولة لبنان لعام 2016 وبطولة الاستقلال الـ15 في قاعة المحاضرات في مبنى قيادة فوج إطفاء مدينة بيروت في الكرنتينا، وذلك بحضور المدير العام لمؤسسات الرعاية الاجتماعية – دار الأيتام الإسلامية خالد قباني، والمقدم فادي كبي ممثلاً قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد جورج الهد، والنقيب جاد معلوف من المديرية العامة للأمن العام، والمقدم محمد الحلبي قائد فوج إطفاء مدينة بيروت، والرائد كمال كريدية ممثلاً العميد علي شحرور قائد فوج حرس مدينة بيروت، ومحمد عويدات رئيس مصلحة الرياضة في وزارة الشباب والرياضة، والمدير العام يشركة بيروت الدولية للصناعة والتجارة الشركة الراعية لانشطة الاتحاد المهندس سومر ضو، إلى رئيس وأعضاء الاتحاد ورؤساء وأعضاء الجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وأهالي اللاعبين والمشجعين.

بداية النشيد الوطني بعدها كلمة رئيس الاتحاد العميد المتقاعد حسان رستم تخللها فيلم وثائقي عن أنشطة الاتحاد الداخلية والخارجية ثم عرض للجان المعاونة للاتحاد بعدها تم توزيع الميداليات بين الفائزين في البطولتين شارك فيها الشخصيات الرسمية الحاضرة. وقد تميز الحفل ببروز اللاعبين من دار الأيتام الإسلامية الذين حققوا نتائج متميزة عن السنة الماضية وقدم لهم الميداليات الدكتور خالد والعميد رستم. ثم تم توزيع الكؤوس بين الفرق المصنفة في البطولتين كالآتي: بطولة لبنان لعام 2016: تجذيف داخل قاعة: 1 – الجيش، 2 – نادي أسامة، 3 النادي الثقافي الاجتماعي الرياضي القرعون. سباقات الماء: 1 – الجيش، 2 – فوج حرس مدينة بيروت، 3 – المديرية العامة للأمن العام ونادي أسامة. بطولة الاستقلال: سباقات التجذيف داخل قاعة: 1 – الجيش، 2 – فوج حرس مدينة بيروت، 3 – المديرية العامة للأمن العام. سباقات الماء: 1 – الجيش، 2 – فوج حرس مدينة بيروت، 3 – المديرية العامة للأمن العام.

بعدها تم توزيع الدروع التذكارية بين الشخصيات الرسمية من قبل رئيس الاتحاد الذي قدم درعا خاصة إلى يسار حمدان عضو الاتحاد السابق تقديراً للخدمات التي قدمها خلال فترة وجوده في الهيئة الإدارية السابقة. قدم الحفل الزميل حسان محيي الدين.