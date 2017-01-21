ابي نصر: لا قانون انتخاب متفق عليه وتفاهم معراب اعاد المسيحيين الى المؤسسات

راى عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب نعمة الله ابي نصر في حديث اذاعي ان “لبنان في الصدارة من الناحية الخارجية ومن الناحية الواقعية، فسياستنا الخارجية ناشطة جدا ولهذا السبب اصبح لبنان موجودا في ساحة الشرق الاوسط”

وردا على سؤال حول انشاء محافظة جونيه، قال: “ان هذا الاقتراح قدمته منذ العام 2003 هدفه تسهيل امور المواطن”، مشيرا الى ان “هناك فرقا بين اللامركزية واللاحصرية الادارية، فاللامركزية شيء واللاحصرية الادارية شيء اخر”، واضاف: “اجلنا طرح هذا الاقتراح لنمحو البلبلة التي حصلت من جراء تردد بعض النواب”، لافتا الى انه “اذا كان هناك تمييز بين منطقة واخرى انمائيا فهذا خطير جدا وسيطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الموضوع ويتخذ موقفا”

وحول اقتراح ذكرى مجاعة حرب ال 1914 في 2 ايار، قال: “هذا الاقتراح لا يكلف خزينة الدولة، كما اننا لم نأت على ذكر تركيا”.

وردا على سؤال حول قانون الانتخاب، راى ان “هناك صعوبة في تطبيق النسبية ونحن بحاجة لحملة تثقيفية لتطبيقها على الارض، والصعوبة تكمن في تعدد الطوائف والمذاهب والحل هو ان تنتخب كل طائفة نوابها وهو القانون الارثوذكسي الذي سيطرح مجددا”.

وقال: “انا مع النسبية المعدلة”، مشيرا الى انه “لغاية الان لا يوجد قانون انتخاب متفق عليه واخاف ان نصل الى الاستحقاق الحقيقي وامام لحظة يأس نضطر للسير بالموجود ما يشكل نكسة للعهد”.

وعن تفاهم معراب، اعتبر انه اعاد المسيحيين الى مؤسسات الدولة.

وعن مكافحة الفساد، قال: “العهد الجديد هو الفرصة الاخيرة لضرب الفساد والا فعلى الدنيا السلام”.